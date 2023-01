Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Suns verpesten rentree Curry en winnen bij Warriors

08:00 uur Phoenix Suns hebben in de NBA de rentree van Stephen Curry bij Golden State Warriors verpest. De Suns, die aantraden zonder de geblesseerden Chris Paul, Devin Booker en Deandre Ayton, wonnen in het Chase Center van de Warriors met 125-113.

De 34-jarige Curry stond elf duels langs de kant met een schouderblessure. Hij was sinds half december niet meer in actie gekomen.

Curry kwam tegen de Suns tot ruim 31 minuten speeltijd en was daarin goed voor 24 punten. Zijn ploeggenoten Jordan Poole (27) en Klay Thompson (29) namen meer punten voor hun rekening. De bijdrage van het drietal was echter niet voldoende voor de overwinning. Mikal Bridges had aan de zijde van de Suns met 26 punten een belangrijk aandeel in de zege.

De Warriors lieten het vooral liggen in het tweede kwart, waarin ze tot slechts 19 punten kwamen. Ze keken daardoor halverwege het duel tegen een 59-45-achterstand aan.

Voor de Warriors was het al de derde nederlaag op een rij. Ze verloren thuis pas voor de vijfde keer in 22 wedstrijden in San Francisco. De Suns beëindigden een reeks van liefst zes nederlagen.