David Goffin bereidt zich met Grigor Dimitrov voor op Australian Open

„Het was een logische keuze. Ik heb het hem gevraagd en hij was meteen akkoord”, liet Goffin in Turkije weten. „In Monaco trainen we al veel samen en we kunnen het goed met elkaar vinden. Met zijn gevarieerde slagenarsenaal is hij ook een uitstekende trainingspartner.”

Goffin plaatste zich donderdag ten koste van zijn Franse dubbelpartner Pierre-Hugues Herbert voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Antalya. Meteen na het toernooi in de Turkse badplaats vertrekt de nummer 16 van de wereld richting Melbourne, waar hij dan met onder anderen Dimitrov, negentiende op de wereldranglijst, twee weken verplicht in quarantaine gaat.

In een bubbel, met ook de tenniscoach en de fysieke trainer van Goffin, kan het duo zich gaan prepareren op het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat op 8 februari begint. In de week ervoor doen Goffin en Dimitrov eerst nog mee aan een ATP-toernooi uit de zogenoemde Melbourne Summer Series.