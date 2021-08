Officieel: Romelu Lukaku van Inter naar Chelsea voor gigantisch miljoenenbedrag

De club die woensdagavond de Super Cup won, heeft diep in de buidel getast voor de Belg. Inter ontvangt liefst 115 miljoen euro voor Lukaku en daarmee is hij in een klap de duurste aankoop ooit in de historie van ’The Blues’. Het record stond op naam van Kai Havertz en Kepa Arrizabalaga die beiden voor tachtig miljoen euro werden gekocht.

„Ik ben blij en gezegend dat ik terug ben bij deze schitterende club. Het is een lange reis geweest voor me. Ik kwam hier als een kind en nu ben ik terug met veel meer ervaring en volwassenheid. Mijn band met de club betekent heel veel voor me, zoals iedereen wel weet. Ik was als kind al fan van Chelsea en nu wil ik ze helpen om nog meer prijzen te pakken. Dat geeft een geweldig gevoel. Deze kans komt op precies het goede moment”, laat Lukaku op de clubwebsite van Chelsea weten.