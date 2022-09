Brits voetbal vermoedelijk stilgelegd na overlijden Elizabeth

Tot nu toe is alleen bevestigd dat vrijdagavond in de lagere Engelse competities de wedstrijden Burnley - Norwich City en Tranmere Rovers - Stockport County niet doorgaan. Vrijdagavond wordt een beslissing genomen over alle overige duels.

Bekijk ook: VIDEO Minuut stilte in Europees voetbal voor koningin Elizabeth

Misschien krijgen de Britse clubs die ook actief zijn in de Europese bekertoernooien van de UEFA de mogelijkheid om hun wedstrijd van komende week uit te stellen. Ajax speelt dinsdag in Engeland voor de Champions League tegen Liverpool, PSV neemt het twee dagen later in Londen voor de Europa League op tegen Arsenal. Engelse media melden dat de UEFA van plan is mee te werken aan uitstel van de wedstrijden als clubs daarom vragen.

Minuut stilte

Bij de wedstrijden van donderdagavond in de Europa League en Conference League werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Elizabeth. Bij sommige duels die om 18.45 uur waren begonnen, gebeurde dat bij het begin van de tweede helft; kort nadat het nieuws over het overlijden van de 96-jarige koningin naar buiten was gekomen.

Prins William, de kleinzoon van Elizabeth en na zijn vader Charles de troonopvolger, is de ceremoniële voorzitter van de Engelse voetbalbond FA.

Tour of Britain ligt dag stil vanwege overlijden Elizabeth

De Ronde van Groot-Brittannië ligt vrijdag stil vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. De organisatoren van de wedstrijd besloten de zesde etappe te schrappen en beraden zich nog over de resterende twee ritten.

„De organisatoren van de Tour of Britain en de betrokken teams, renners en officials, zijn zeer bedroefd vanwege het overlijden van Hare Majesteit de Koningin”, schrijft de organisatie in een via sociale media verspreide verklaring. „We condoleren de hele koninklijke familie.”

De Spanjaard Gonzalo Serrano heeft de leiding in de Britse rittenkoers.