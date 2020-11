Ambitieus FC Utrecht niet langs PEC Zwolle

De ploeg van interim-trainer René Hake moest in Zwolle genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Met 10 punten uit acht wedstrijden staat Utrecht op de negende plaats.

PEC Zwolle kwam na een half uur spelen enigszins fortuinlijk op voorsprong. Een schot van Mustafa Saymak vloog via de rug van Utrecht-verdediger Django Warmerdam over keeper Maarten Paes. Eerder in de wedstrijd had Saymak al de lat geraakt met een schot dat door Willem Janssen van richting was veranderd.

Janssen stond voor het eerst in de basis bij FC Utrecht na de zware knieblessure die hij begin dit jaar had opgelopen. De verdediger moest echter al na 25 minuten weer van het veld met een hamstringblessure.

Utrecht kwam na bijna een uur spelen op gelijke hoogte via Mimoun Mahi, die scoorde na een fraaie pass van Gyrano Kerk. In de slotfase was de hoofdrol voor de VAR. Op basis van de tv-beelden werd een doelpunt van Zwolle-invaller Jesper Drost afgekeurd vanwege buitenspel. Scheidsrechter Danny Makkelie trok daarna rood voor Thomas Lam, maar hij moest na het terugkijken van de beelden constateren dat een gele kaart voldoende was voor de aanvoerder van Zwolle.