Coronacrisis bezorgt FC Barcelona astronomisch verlies

Ook de Spaanse competitie werd in maart stilgelegd vanwege Covid-19. In juni ging de bal weer rollen in La Liga, maar wel in lege stadions. Barcelona verspeelde in de resterende weken van het seizoen de titel, die naar concurrent Real Madrid ging. Ook in het nieuwe seizoen blijven de Spaanse stadions vooralsnog leeg.

Zonder de coronacrisis had Barcelona naar verwachting de grens van 1 miljard euro aan inkomsten afgelopen seizoen ruim doorbroken. Nu bleef de teller steken op 855 miljoen. Het zorgde, ondanks een aantal flinke bezuinigingen en een 'salarisoffer' van de spelers, voor dieprode cijfers onder de streep. Het beoogde kleine plusje van 2 miljoen euro werd nu bijna 100 miljoen euro verlies.

FC Barcelona moest deze zomer dan ook heel wat spelers verkopen voordat het zelf spelers kon halen. Zo vertrokken Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Arthur Melo en Nélson Semedo uit Camp Nou. Daarvoor in de plaats kwamen Miralem Pjanic (Juventus), Francisco Trincão (Braga), Pedri (Las Palmas) en Sergiño Dest (Ajax). Koeman zou ook Memphis Depay willen hebben, maar de spits van Olympique Lyon lijkt alleen haalbaar als Ousmane Dembélé nog vertrekt.