Leonardo Bonucci waarschuwt Cristiano Ronaldo: ’Hij zal wel klappen krijgen’

In de halve finale van die play-offs is Portugal aan Turkije gekoppeld en Italië moet zien af te rekenen met Noord-Macedonië. Daarna wacht een finaleduel om een WK-ticket. „We hebben het al gehad over een mogelijk finaleduel tussen Portugal en Italië”, zegt Bonnuci tegenover RAI Sport. „We hebben er al grappen over gemaakt, maar wat er op het veld gaat gebeuren... Ronaldo weet dat hij klappen zal incasseren”, zo klinkt het een kleine knipoog.

Toch is de boodschap ook wel serieus. Bonucci wil met Italië het WK immers koste wat het kost bereiken, nadat het land in 2016 ontbrak. „Ik wil mijn kinderen mijn WK-deelname een cadeau doen. Ze hebben Italië nog niet op een WK zien spelen.”

Bij het succes van afgelopen zomer, toen Italië Europees kampioen werd, wil de mandekker dan ook niet lang blijven hangen. „We hebben iets bijzonder gepresteerd, maar we moeten ons nu richten op in eerste instantie het duel met Noord-Macedonië.”