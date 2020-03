UCI: ’Plaatselijke overheden bepalen of koersen wel of niet doorgaan’

Het is aan plaatselijke overheden om te bepalen of koersen, na de uitbraak van het coronavirus, wel of niet door kunnen gaan. Dat liet de UCI woensdag weten na een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de wielerwereld, zoals teams, renners en organisatoren.

„De beslissing om koersen eventueel te annuleren ligt bij de plaatselijke overheden, afhankelijk van de ontwikkeling van de huidige situatie en mogelijke risicofactoren. De organisatoren en de leden van onze ’wielerfamilie’ hebben zich daarnaar te schikken”, meldt de UCI.

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is het onduidelijk of de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo kunnen doorgaan. De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma laat Strade Bianche zaterdag schieten. De formatie van Mitchelton-Scott schrapt voorlopig alle wedstrijden.