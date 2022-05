Brian Brobbey kan misschien toch spelen in kampioensduel Ajax

Brobbey viel zondag geblesseerd uit in het uitduel met AZ (2-2). Trainer Erik ten Hag wist na afloop van de wedstrijd in Alkmaar niet of zijn spits een kuitblessure of kramp had. Brobbey opende de score in Alkmaar. Hij maakte na de winterstop ook belangrijke doelpunten in uitduels met PSV, FC Utrecht en NEC. Ajax huurt Brobbey in de tweede helft van het seizoen van RB Leipzig en onderzoekt de mogelijkheid hem definitief over te nemen.

Ajax is voor de 36e keer kampioen van Nederland als het van sc Heerenveen wint in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. De club verdedigt in de laatste twee speelronden een voorsprong van 4 punten op PSV, dat woensdag NEC ontvangt. Ajax sluit de competitie zondag af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. PSV speelt dan tegen PEC in Zwolle.

Ajax mist tegen sc Heerenveen de geblesseerde Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch, Remko Pasveer en Perr Schuurs.