Max Verstappen houdt rekening met nieuwe glibberpartij: ’Heel lastig om in te vullen’

,,Het is lastig te zeggen wie hier beter gaat zijn”, aldus de Nederlander, doelend op zijn strijd met Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. Vorig jaar greep Verstappen in Turkije achter de verrassende Lance Stroll net naast pole position en finishte hij in de race als zesde, mede door een verkeerd afgestelde voorvleugel.

„Het blijft afwachten hoeveel grip er is, anders kan het hier best weer een glijpartij worden. Ik vind het heel lastig om in te vullen”, ging Verstappen verder. De Limburger gaat vrijdag voor het eerst de baan op en verwacht dan meer te weten.

Verstappen heeft in ieder geval vertrouwen in zijn Red Bull-auto. ,,We hebben een goed pakket en een verse motor. We blijven pushen en op zoek naar de perfecte balans. Die vind je eigenlijk nooit, maar hopen we hier weer te benaderen. Al zijn er zoals gezegd mede door het gripniveau nog veel onzekerheden.”

De vorige week 24 jaar geworden Verstappen pakte twee weken terug in Rusland een gridstraf, door voor een nieuwe motor te opteren. Hoewel hij als laatste startte, eindigde hij na een doldwaas en regenachtig slot alsnog als tweede. De schade in de strijd met Hamilton, die won, bleef zodoende beperkt. Het verschil tussen beiden is met zeven races te gaan twee punten.