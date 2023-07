Circuitdirecteur Zandvoort: ’Fijn dat er einde is gekomen aan vier jaar lang procederen’

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat races op het circuit gewoon door kunnen blijven gaan en er geen sprake is van meer stikstofuitstoot. Het is het slotstuk van een langlopende, door verschillende milieu- en natuurorganisaties aangespannen, zaak.

„Dit is absoluut fijn. Het geeft ons zekerheid en we kunnen met een positief gevoel naar de toekomst kijken”, aldus Van Overdijk. „We zijn blij met de bevestiging die de Raad van State ons heeft gegeven. We zijn blij dat er nu een einde is gekomen aan vier jaar lang procederen.”

Tegen de uitspraak van de Raad van State kan immers geen hoger beroep meer worden aangetekend. Saillant detail is wel dat de Raad oordeelde dat de natuurvergunning, die in 2019 werd verstrekt door de provincie, achteraf helemaal niet nodig was om de aanpassingen aan het circuit te doen met het oog op de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Dat heeft dan weer te maken met een wetswijziging, waardoor per 1 januari 2020 zo’n vergunning niet meer relevant is in deze kwestie.