Van ’t Schip roept Grieks duo Willem II op

Vangelis Pavlidis en Marios Vrousai mogen zich volgende week voor het eerst melden bij de nationale ploeg. Van 't Schip, de nieuwe bondscoach van de Grieken, selecteerde het Tilburgse duo voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland (5 september in Tampere) en Liechtenstein (8 september in Athene).

Aanvaller Pavlidis (20) en middenvelder Vrousai (21) voeren met Willem II na vier speelrondes in de eredivisie de ranglijst aan. Pavlidis maakte al vier doelpunten en is daarmee de topscorer van de eredivisie.

Griekenland heeft na vier kwalificatiewedstrijden in groep J vier punten. Italië voert de groep aan met de maximale score van twaalf punten. "Vangelis en Marios hebben afgelopen seizoen en ook bij de eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen een goede indruk achtergelaten", zegt Van 't Schip, die met zijn assistent Aron Winter de Griekse selectie onder zijn hoede heeft genomen. "Wij willen wat nieuwe gezichten en nieuwe energie bij de Griekse ploeg halen, daarom hebben we ze geselecteerd."