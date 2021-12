Premium Het beste van De Telegraaf

Ook vraagtekens zetten in polonaise achter trainer Ten Hag en topscorer Haller Analyse: Ajax moet lat leggen bij bereiken van halve finale Champions League

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De buit was al binnen voor Ajax-Sporting Portugal: financieel en sportief. Ruim 70 miljoen euro heeft Ajax opgehaald in zes Champions League-duels. Na vijf wedstrijden had de landskampioen groepswinst in het kampioenenbal binnen en een voorkeurspositie bij de loting voor de achtste finales maandag, als Ajax wordt gekoppeld aan een groepstweede.