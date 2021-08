Botic van de Zandschulp knokt zich knap naar tweede ronde US Open

Van de Zandschulp leek op baan 15 van het uitgestrekte tennispark in New York dus te gaan verliezen van de Spanjaard, die bij 5-4 in de vierde set voor de winst in de wedstrijd mocht serveren. Dat lukte hem dus niet waarna de Nederlander drie games op een rij won en vervolgens toesloeg in de vijfde set.

Aanvankelijk maakte Van de Zandschulp veel fouten, maar hoe langer de wedstrijd duur hoe meer direct gescoorde punten hij daar tegenover kon zetten. Dankzij 18 aces en 63 winners boekte hij uiteindelijk deze mooie overwinning.

De 25-jarige Van de Zandschulp had vorige week drie kwalificatiewedstrijden gewonnen en debuteerde in het hoofdtoernooi van de US Open. Hij maakte dit jaar ook al zijn debuut op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. In de eerste ronde op Roland Garros wist hij ook de eerste ronde te winnen door een 2-0 achterstand in sets goeds te maken. Dat deed hij toen tegen de Pool Hurbert Hurkacz.

Woensdag neemt Van de Zandschulp het in de tweede ronde van de US Open op tegen de Noor Casper Ruud, de nummer elf van de wereld uit Noorwegen die in New York als achtste is geplaatst.

Vandaag komt in het mannentoernooi ook Tallon Griekspoor nog in actie. Hij neemt het op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. Bij de vrouwen speelt Arantxa Rus vandaag tegen Belinda Bencic, de nummer twaalf van de wereld uit Zwitserland.