FC Antwerp-speler Calvin Stengs vier duels geschorst voor slaan

Antwerp ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de disciplinaire commissie van vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De straf van Stengs is nu zwaarder uitgevallen. De oud-speler van AZ heeft ook nog een boete van 5000 euro gekregen. De hoogte van die boete bedroeg in het schikkingsvoorstel 3500 euro.

Antwerp en Stengs kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing. In dat geval komt de zaak vrijdag voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal en mag de zevenvoudig Oranje-international zondag aantreden in de topper tegen Club Brugge.

Het duel tussen Anderlecht en Antwerp eindigde in 0-0. Antwerp staat derde in de Belgische competitie.