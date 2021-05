Jumbo-Visma moet toezien hoe Ineos heerst met Egan Bernal in Giro d’Italia

Corona of niet, het carnaval barstte los in Milaan toen Egan Bernal de roze trui veilig over de eindstreep bracht. De geel-blauw-rode driekleur van Colombia wapperde weelderig in de handen van tientallen landgenoten. Naast de schilderachtige Dom vierde Ineos-Grenadiers net als in de voorlaatste editie dat het heerste op de Italiaanse wegen, waar Jumbo-Visma zich in de Giro weer niet kon profileren.