Haaland zweert bij kebabpizza: ’Ik blijf hongerig’

„Veel trainen en vooral ontzettend hongerig blijven”, zo vertelt Haaland in een Question and Answer (Q&A) met supporters, opgezet door zijn club. „Dat wil ik jonge aanvallers ook meegeven. Blijf hongerig en blijf jagen. Op elke bal. Op elk doelpunt. Dat drijft mij ook.”

Ronaldo en Zlatan

Het matcht met de twee spelers die zijn grote voorbeelden zijn geweest. „Als kind had ik vele helden, maar als ik er twee moet noemen zijn dat Zlatan Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo”, aldus de aanvaller. „Aan hen spiegelde ik me wel het meeste.”

Bekijk ook: Toch weer uitstel hervatting Bundesliga

Het resulteerde er mede in dat Haaland bij zijn eerste invalbeurt voor Borussia Dortmund, op 18 januari van dit jaar tegen FC Augsburg, al na drie minuten het net vond. „Dat was een van de beste gevoelens die ik heb gehad. Ik kan het niet beschrijven wat ik voelde toen de hele Gelbe Wand me toezong en toejuichte in die wedstrijd. Echt kippenvel!”

Veel FIFA spelen

En dat moet Haaland momenteel even missen door het gebrek aan wedstrijden. „Ik train veel, mediteer veel en speel veel FIFA met mijn vrienden”, aldus de Noor, die in de selectie het meeste contact heeft met Thomas Delaney, de 28-jarige Deen van Die Borussen. „Met hem kan ik lekker Noors praten”, lacht Haaland, die tot slot ook nog antwoord geeft op de onvermijdelijke vraag.

„Mijn lievelingseten? Dat is een kebabpizza!”, schatert Haaland het uit.