Vitesse ontkent samenwerking met RB Leipzig

„Wij ontkrachten de geruchten, het is niet aan de orde”, meldde een woordvoerder van Vitesse woensdag. Vitesse stelde onlangs Johannes Spors aan als technisch directeur en Thomas Letsch als nieuwe hoofdtrainer. Beide komen uit de Red Bull-school.

Naast de samenwerking met RB Salzburg, willen ze in Leipzig hun netwerk gaan uitbreiden in Europa. Naast de Arnhemse club zou er ook een samenwerking met KV Oostende (België), Aarhus (Denemarken) en FC St. Gallen (Zwitserland) moeten uitrollen.

Leipzig staat momenteel derde in de Bundesliga en is daarmee hard op weg naar een plek in de Champions League van volgend jaar.

RB Leipzig wordt ook gefinancierd door de Red Bull, al staan de letters RB, vanwege een wettelijk verbod op sponsoruitingen in de clubnaam, voor RasenBallsport.

FC Twente

Enkele jaren geleden toonde Red Bull bij FC Twente interesse in een overname. Tot twee keer toe zelfs. De club uit Enschede moest echter de naam veranderen in Red Bull Twente, gaan voetballen in de Red Bull Arena én in shirts spelen met de clubkleuren van Red Bull. Daar zag de toenmalige Twente- directie geen heil in.