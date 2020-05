De Graafschap en Cambuur ’blij met erkenning fouten door Gudde’

Hans Martijn Ostendorp (l.) en Ard de Graaf (r.) wachten het voorstel van de KNVB af. De uitspraken van Eric Gudde zijn volgens hen al een stap in de goede richting. Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - Bij SC Cambuur en De Graafschap is positief gereageerd op de manier waarop KNVB-directeur Eric Gudde de hand in eigen boezem heeft gestoken. In het interview met De Telegraaf van afgelopen zaterdag erkende Gudde „foutjes te hebben gemaakt” in de beruchte conference call, waarin de clubs te horen kregen dat ze niet zouden promoveren. Ook gaf de KNVB-directeur toe dat er „communicatief dingen niet goed waren gegaan.”