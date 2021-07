Ajax geeft hoop op Kamaldeen Sulemana niet op: ’Als Marc Overmars zich ergens in vastbijt…’

De Ghanese aanvaller is persoonlijk rond met de clubleiding, die ook al een akkoord heeft met diens Deense club Nordsjaelland over de transfersom van circa vijftien miljoen euro.

Sulemana was al bij Ajax voor de medische keuring, maar vroeg wat bedenktijd. Ondertussen bezocht hij ook Stade Rennes. Erik ten Hag is echter hoopvol dat hij de landgenoot van Mohammed Kudus binnenkort kan begroeten.

Kamaldeen Sulemana tijdens het oefenduel met Vitesse. Ⓒ HH/ANP

„Zolang de handtekening is gezet, is hij geen speler van Ajax. Onze wens is op die positie nieuwe energie te brengen. En als Marc Overmars zich ergens in vastbijt, laat hij niet snel los…”

Sulemana speelde tot dusver 43 duels voor Nordsjaelland. Daarin maakte hij veertien goals en bereidde hij acht treffers voor.