Justin Bijlow vervangt geblesseerde Jasper Cillessen bij Oranje

Cillessen heeft zich wegens een blessure moeten afmelden voor de komende interlands van het Nederlands elftal. De keeper van Valencia wordt in de selectie van De Boer vervangen door goalie van Feyenoord.

Het is de eerste keer dat de 22-jarige Bijlow deel uitmaakt van de Oranje-selectie.

Het Nederlands elftal speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Spanje (20.45 uur). Daarna komt Oranje in actie in twee Nations Leagueduels. Op zondag 15 november is Bosnië-Herzegovina te gast in Amsterdam. Die wedstrijd begint om 18.00 uur. Drie dagen later volgt een uitwedstrijd in Chorzów tegen Polen. De aftrap van dat duel is om 20.45 uur.

