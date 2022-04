Cyriel Dessers krijgt streng advies: ’Blijf bij Feyenoord’

Dessers beleeft een droomseizoen in Rotterdam en was afgelopen donderdag nog de gevierde man dankzij zijn twee doelpunten tegen Olympique Marseille (3-2). Feyenoord kan de koopoptie lichten voor 1 juni bij Genk en hem voor 4 miljoen euro overnemen.

Verheyen staat versteld dat Dessers in Nederland wel kan wat hij hem in België niet lukte: volop scoren! Hij vindt de Feyenoorder een goede diepe spits. „Alleen zijn z’n cijfers in België niet hetzelfde.”

Op de vraag of Genk hem dus beter niet terug kan nemen, zegt Verheyen resoluut: „Ik geloof niet dat wanneer je ergens niet slaag, uitgeleend wordt en terugkeert, het dan wél zou lukken. Natuurlijk zat hij met Onuachu (spits van Genk). Die zou hij niet uit de jploeg spelen, maar ik had wel vewacht dat ze samen hier iets konden betekenen. Niet dus. Omdat geen van beiden de hoeken in duikt. Eigenlijk doen Dessers en Onuachu hetzelfde: de bal vasthouden, naar de buitenkant spelen en maken dat ze voor het doel verschijnen. Donderda tegen Marseille raakte Dessers 25 ballen. Meer hoeft niet, maar dat soort spits is hij wel altijd geweest.”

Onuaachu kan deze zomer vertrokken zijn bij Genk en dan is er weer ruim plek voor Dessers. Maar Verheyen vindt dat geen optie. „Als je Dessers terughaalt, moet Genk hem beschouwen als dé diepe spits. En hem laten staan. Want als de trainer straks een andere spits beter vindt, zit Dessers weer op de bank. Hij verdient die kans, maar mocht ik in zijn plaats zijn, ik zou er alles aan doen om bij Feyenoord te blijven!”

„Wegens de status die hij daar nu heeft. Je moet altijd van nul beginnen als je ergens anders naar toe gaat. Kijk naar Romeluk Lukaku. Die heeft zijn statis bij Inter weggegooid. Terwijl je altijd beter presteert als je weet dat je ergens wordt gewaardeerd…”