Wielrennen: Eindzege Evenepoel in Algarve, Fuglsang wint, Quintana en Van der Breggen ook

Evenepoel, die vorig jaar in Alkmaar de Europese titel tijdrijden veroverde en bij de WK zilver pakte op dit onderdeel, won begin dit jaar al de Ronde van San Juan. De Belg bewees ook in de Algarve zijn klasse. Hij won bergop de tweede etappe en nam toen de gele leiderstrui over van zijn Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen, die in de sprint de eerste rit had gewonnen.

De Belg raffelde de tijdrit af in 24 minuten en 7 seconden. Evenepoel was daarmee 10 seconden sneller dan wereldkampioen Rohan Dennis. Bauke Mollema eindigde in het klassement op de achtste plaats, op 1.31 van de Belgische winnaar.

Quintana sterkste in Ronde van de Haut-Var

Nairo Quintana heeft zijn vroege topvorm onderstreept met een nieuwe overwinning. De Colombiaanse wielrenner won na de Ronde van de Provence ook de Ronde van de Haut-Var.

De 30-jarige Quintana had zaterdag de macht gegrepen met een indrukwekkende klimdemonstratie op de Col d’Èze. Hij kwam toen als eerste boven met 40 seconden voorsprong op de rest van de klassementsrenners.

In de derde en laatste rit werd de koers beslist op de flanken van de Mont Faron. De Fransman Julien Bernard, een vroege vluchter, mocht de etappe winnen. Quintana arriveerde als zevende in gezelschap van zijn concurrenten Romain Bardet en Richie Porte. In het algemeen klassement hield Quintana 40 tellen voorsprong over op nummer twee Bardet.

Jakob Fuglsang Ⓒ EPA

Fuglsang beste in Ruta del Sol

Jakob Fuglsang heeft voor het tweede jaar op rij de Ruta del Sol gewonnen. De Astana-renner moest in de afsluitende tijdrit over 13 kilometer door Mijas weliswaar de zege aan de Belg Dylan Teuns laten, maar hij stelde wel de eindzege veilig. Fuglsang won de afgelopen dagen twee ritten in de vijfdaagse etappekoers door Andalusië.

De 34-jarige Deen was in Mijas heel dicht bij zijn derde dagsucces, maar hij kwam een fractie van een seconde te kort om Teuns van de eerste plaats te verdringen. Beide renners noteerden dezelfde tijd in de korte rit tegen de klok (17 minuten en 57 seconden), op basis van de cijfers achter de komma kon de Belg van Team Bahrain McLaren zich laten huldigen als ritwinnaar. De eindzege was net als vorig jaar voor Fuglsang. Hij had bijna een minuut voorsprong op de Australiër Jack Haig.

Zege Van der Breggen in Setmana Valenciana

Anna van der Breggen heeft in haar eerste koers van het seizoen meteen toegeslagen. De renster van Boels-Dolmans was de beste in de vierdaagse Spaanse rittenkoers Setmana Ciclista Valenciana.

Van der Breggen had de leiderstrui vrijdag veroverd na een solo van 30 kilometer in de tweede etappe, een bergrit over 126 kilometer tussen Agost en Finestrat.

De wereldkampioene van 2018 en olympisch kampioene van 2016 moest in de vierde en laatste etappe van Betxi naar Vila-Real over 140 kilometer nog wel hard werken om de eindzege veilig te stellen. Een vluchtgroepje nam in de bergrit een grote voorsprong en vormde een bedreiging voor de leiderstrui, maar Van der Breggen wist de zaken tijdig recht te zetten.