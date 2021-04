Arsenal maakt Nederlandse internationals attent op misbruik social media

De Londenaren lanceerden de campagne #StopOnlineAbuse om wereldwijd aandacht te vragen voor het misbruik van social media. „We kennen allemaal de manier van bepaalde reacties op posts”, zegt Vinai Venkatesham, de CEO van Arsenal, doelend op onder meer racistische uitlatingen of reacties op iemands geaardheid of seksuele voorkeur.

Duistere kant

„We starten deze campagne niet op basis van een recent voorbeeld, maar omdat het te veel voorkomt en het momenteel wereldwijd een item is. Het is lastig om er precies een vinger op te leggen of er dé oplossing voor te vinden, maar we vinden dat we ons moeten laten horen”, zegt Venkatesham. „Als we nu niets doen, krijgen we er later spijt van. Social media heeft een heel duistere kant en we zullen er alles aan doen om die te weg te krijgen.”

Arsenal gaat bij zowel de mannen- als de vrouwenteams de spelers, staf, begeleiders net als de medewerkers van de club nadrukkelijk begeleiden in het gebruik van hun social media en wat te doen bij online misbruik. Bij de vrouwenploeg van The Gunners spelen de Nederlandse internationals Daniëlle van de Donk, Vivianne Miedema en Jill Roord. „Ze moeten weten wat ze kunnen doen als ze via hun accounts met misbruik te maken krijgen”, aldus Venkatesham. „We staan schouder aan schouder met ze om het misbruik te bestrijden.”

Henry zei vorige week tegenover CNN social media momenteel geen veilige plaats te vinden. „Het is daar nu geen veilige plaats. Social media is een belangrijk hulpmiddel, maar helaas veranderen sommige mensen het in een wapen, omdat ze zich verschuilen achter een nepaccount. Ik heb gedaan wat ik voelde dat juist was, ik hoop dat ik andere mensen kan inspireren om hetzelfde te doen.”