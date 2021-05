Invaller Arjen Robben verliest met FC Groningen

Abdou Harroui zette Sparta al in de 6e minuut op voorsprong. De middenvelder, international van Jong Oranje, verraste doelman Sergio Padt met een wat wegdraaiend en dalend schot. Groningen oogde vrij machteloos en Mario Engels liet een grote kans liggen om de voorsprong van Sparta verder uit te bouwen.

In de 56e minuut viel de verdiende tweede treffer alsnog. Lennart Thy raakte de paal, waarna verdediger Tom Beugelsdijk de bal in het lege doel kon koppen. Buijs bracht direct daarna Arjen Robben in de ploeg, maar de routinier kon het verschil niet maken. Groningen scoorde in de 87e minuut nog wel via Ramon Lundqvist.

Sparta doet met drie zeges uit de laatste vier duels nog mee voor een plek in de play-offs, waar de nummers 5 tot en met 8 zich voor plaatsen. Groningen is nu zevende met 46 punten. Heracles Almelo heeft 42 punten en Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard allebei 40 punten.