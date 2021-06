Ajax verhuurt keeper Dominik Kotarski

Kotarski werd in 2018 als groot talent overgenomen van Dinamo Zagreb, maar heeft in Amsterdam zijn belofte nog niet kunnen inlossen. Tot dusver speelde hij zestig duels in de Keuken Kampioen Divisie. Tot een officieel debuut in het eerste kwam het nog niet.

Na het bijtekenen van Maarten Stekelenburg en het aantrekken van Remko Pasveer en Jay Gorter was al duidelijk dat er een aantal keepers mocht vertrekken. Ajax staat open voor de verkoop van André Onana en Kjell Scherpen en laat nu dus ook Kotarski gaan. Dat hij wordt verhuurd, houdt in dat de Amsterdamse clubleiding de hoop op zijn doorbraak nog niet helemaal heeft opgegeven.

In het stadje Velika Gorica, ten zuiden van Zagreb, moet kotarski speelminuten opdoen op het hoogste niveau. Of de Kroatische club ook een optie tot koop heeft bedongen, is niet bekend.