Overzicht transfernieuws: Real wil Modric betrekken in mogelijke Neymar-deal

Voor de Premier League-clubs is donderdag de laatste dag aangebroken op de transfermarkt. De deadline om nog spelers aan te trekken of om afscheid van te nemen, ligt op 18:00 uur. De competitie in Engeland begint vrijdag met als eerste wedstrijd Liverpool - Norwich City.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

Neymar Ⓒ Reuters

Blijft Neymar bij PSG?

De geruchtenstroom rond Neymar blijft aanhouden. De Braziliaanse aanvaller wil weg bij Paris-Saint Germain, dat hem ooit voor een recordbedrag van 222 miljoen euro overnam van FC Barcelona. Real Madrid heeft zich volgens diverse media opnieuw voor Neymar gemeld.

De clubleiding van de ’Koninklijke’ heeft zo’n 120 miljoen euro voor de aanvaller over en wil in de deal ook nog Luka Modric betrekken. De Kroaat, vorig jaar nog uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar, zou in dat geval de omgekeerde weg bewandelen en in dienst treden bij PSG. Overigens is een terugkaar van Neymar naar FC Barcelona ook nog altijd niet uitgesloten.

Romelu Lukaku Ⓒ BSR Agency

Lukaku weg bij Manchester United

06:32 uur: Romelu Lukaku keert Manchester United de rug toe en gaat de clubkleuren van Internazionale verdedigen. Met de transfer van de Belgische aanvaller is een transfersom van 70 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot 80 miljoen euro.

De deal is nog niet helemaal rond. Lukaku moet donderdag nog eerst medisch worden goedgekeurd. Wel werd hij woensdagavond in Milaan al door honderden fans opgewacht.

David Neres heeft bij Ajax een sterk verbeterde verbintenis getekend. Ⓒ BSR Agency

Bod van 50 miljoen voor Neres afgewezen

00:32 uur: Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft namens Ajax een bod van Napoli op David Neres, dat de 50 miljoen euro van het Chinese Guangzhou Evergrande van afgelopen winter oversteeg, afgewezen en meteen de kleine Braziliaan ertoe verleid één jaar bij te tekenen, tot de zomer van 2023.

Bekijk ook: Overmars sloeg bod van meer dan 50 miljoen op Neres af

Marcos Senesi (r) is een doelwit van Feyenoord. Ⓒ Hollandse Hoogte

Feyenoord wil Argentijnen

00:15 uur: Feyenoord wacht nog op een kapitaalinjectie, maar verkent ondertussen wel al de Zuid-Amerikaanse markt. De Rotterdammers hebben twee Argentijnse versterkingen op het oog.

senesiDe échte versterkingen moeten mogelijk worden dankzij de kapitaalinjectie die later dit seizoen moet plaatshebben. In Argentinië heeft Feyenoord zowel een aanvaller (Alvaro Martin Barreal, 18 jaar) als een centrale verdediger (Marcos Senesi, 22 jaar) op het oog.

Bekijk ook: Feyenoord mikt op twee Argentijnen

Hakim Ziyech Ⓒ BSR Agency

Ajax wil Ziyech langer binden

00:08 uur: Ajax wil het contract van Hakim Ziyech (26) openbreken en opnieuw verlengen. Een eerste oriënterend gesprek heeft al plaatsgehad tussen de leiding van Ajax en Ziyechs zaakwaarnemer Mustapha Nakhli. De speler denkt nu na over het aanbod van zijn club.

Bekijk ook: Ajax wil contract Ziyech weer openbreken en verlengen

Joao Cancelo (l) Ⓒ Reuters

In- en uitgaande transfer bij Juventus

00:02 uur: Juventus heeft João Cancelo definitief verkocht aan Manchester City. De Engelse kampioen betaalt 65 miljoen euro voor de vleugelverdediger uit Portugal.

Ongeveer de helft geeft Juve meteen terug. Daarvoor krijgt de club de Braziliaanse back Danilo van Manchester City. De Braziliaanse verdediger tekent een contract voor vijf jaar in Turijn, waar hij onder meer teamgenoot wordt van Matthijs de Ligt.