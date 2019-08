Overzicht transfernieuws: Tottenham heeft eindelijk beet

Voor de Premier League-clubs is donderdag de laatste dag aangebroken op de transfermarkt. De deadline om nog spelers aan te trekken of om afscheid van te nemen, ligt op 18:00 uur. De competitie in Engeland begint vrijdag met als eerste wedstrijd Liverpool - Norwich City.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

Lo Celso en Sessegnon tekenen bij Spurs

19.14 uur: Tottenham Hotspur heeft zich versterkt met een tweetal spelers. De Spurs kunnen komend seizoen beschikken over Giovani Lo Celso en Ryan Sessegnon. Middenvelder Lo Celso, afkomstig uit Argentinië, wordt voor een jaar gehuurd van Real Betis en kan volgende zomer via een speciale clausule ook definitief worden overgenomen van de Spanjaarden. De 19-jarige Sessegnon, een Engelse linksbuiten, komt over van Fulham.

Andy Carroll is terug op St. James Park. Ⓒ Screenshot Twitter Newcastle

Transfervrije Carroll terug bij Newcastle

18.22 uur: Andy Carroll keert terug bij Newcastle United, de club waar hij van 2006 tot en 2011 onder contract stond. De 30-jarige aanvaller, die transfervrij was, heeft voor een jaar getekend. „Het is de club waarvan ik fan ben, het is mijn thuis”, zei Carroll, afkomstig uit de jeugdopleiding van de club.

In januari van 2011 werd Carroll voor zo’n 40 miljoen euro overgenomen door Liverpool, waar hij niet wist te imponeren. Hij verhuisde naar West Ham United, waar hij sinds 2012 speelde.

Carroll wordt bij Newcastle United ploeggenoot van Jetro Willems, die voor een jaar wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt.

Kieran Rierney is Arsenal-speler. Ⓒ Twitter Arsenal

Arsenal koopt Tierney van Celtic

18.18 uur: Arsenal heeft zich vlak voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Kieran Tierney. De 22-jarige verdediger komt over van Celtic, waarvoor hij 170 duels speelde.

Tierney heeft 12 interlands voor Schotland gespeeld en krijgt bij Arsenal het shirt met nummer 3. Arsenal versterkte zich eerder al met Dani Ceballos, Nicolas Pépé en Gabriel Martinelli.

Arsenal heeft naar verluidt 28 miljoen euro voor Tierney betaald.

Romelu Lukaku Ⓒ BSR Agency

Lukaku verkast naar Inter

17:37 uur: Romelu Lukaku keert Manchester United de rug toe en gaat de clubkleuren van Internazionale verdedigen.

Nadat de clubs het eens waren geworden over een transfersom van naar verluidt 70 miljoen euro, die kan oplopen tot 83 miljoen euro, kwamen ook Lukaku en Inter tot een akkoord. Hij werd woensdagavond in Milaan al door honderden fans opgewacht.

Ben Rienstra Ⓒ BSR Agency

Rienstra naar Turkije

15.54 uur: Ben Rienstra (29) volgde zijn hart en tekende voor twee seizoenen bij Kayserispor. „Ik wilde graag een keer naar het buitenland, nu mijn kinderen nog jong zijn”, aldus de voormalig middenvelder van Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ. Willem II en SC Heerenveen. „Deze kans deed zich voor en mijn gezin en ik hebben besloten het avontuur aan te gaan.”

De door Ajax opgeleide speler liet zich uitvoerig informeren. „Ik heb veel goede verhalen over het land Turkije, de stad Kayseri en de club gehoord”, aldus de Noord-Hollander die bij de nummer tien van de afgelopen Turkse competitie ploeggenoot wordt van Bilal Basacikoglu. „En de rondleiding hier bevestigde het beeld.”

Lang de tijd om te genieten van de stad en het mooie weer heeft Rienstra niet. „Volgende week begint de competitie, met de wedstrijd tegen Alanyaspor. Ik kijk ernaar uit.”

Jurgen Ekkelenkamp Ⓒ BSR Agency

Ajax legt talent langer vast

Jurgen Ekkelenkamp blijft langer bij Ajax. De jeugdinternational (19) verlengde zijn huidige contract, dat tot medio 2020 liep, met twee jaar.

Bekijk ook: Ajax legt talent Ekkelenkamp langer vast

Neymar Ⓒ Reuters

Blijft Neymar bij PSG?

De geruchtenstroom rond Neymar blijft aanhouden. De Braziliaanse aanvaller wil weg bij Paris-Saint Germain, dat hem ooit voor een recordbedrag van 222 miljoen euro overnam van FC Barcelona. Real Madrid heeft zich volgens diverse media opnieuw voor Neymar gemeld.

De clubleiding van de ’Koninklijke’ heeft zo’n 120 miljoen euro voor de aanvaller over en wil in de deal ook nog Luka Modric betrekken. De Kroaat, vorig jaar nog uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar, zou in dat geval de omgekeerde weg bewandelen en in dienst treden bij PSG. Overigens is een terugkaar van Neymar naar FC Barcelona ook nog altijd niet uitgesloten.

David Neres heeft bij Ajax een sterk verbeterde verbintenis getekend. Ⓒ BSR Agency

Bod van 50 miljoen voor Neres afgewezen

00:32 uur: Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft namens Ajax een bod van Napoli op David Neres, dat de 50 miljoen euro van het Chinese Guangzhou Evergrande van afgelopen winter oversteeg, afgewezen en meteen de kleine Braziliaan ertoe verleid één jaar bij te tekenen, tot de zomer van 2023.

Bekijk ook: Overmars sloeg bod van meer dan 50 miljoen op Neres af

Marcos Senesi (r) is een doelwit van Feyenoord. Ⓒ Hollandse Hoogte

Feyenoord wil Argentijnen

00:15 uur: Feyenoord wacht nog op een kapitaalinjectie, maar verkent ondertussen wel al de Zuid-Amerikaanse markt. De Rotterdammers hebben twee Argentijnse versterkingen op het oog.

senesiDe échte versterkingen moeten mogelijk worden dankzij de kapitaalinjectie die later dit seizoen moet plaatshebben. In Argentinië heeft Feyenoord zowel een aanvaller (Alvaro Martin Barreal, 18 jaar) als een centrale verdediger (Marcos Senesi, 22 jaar) op het oog.

Bekijk ook: Feyenoord mikt op twee Argentijnen

Hakim Ziyech Ⓒ BSR Agency

Ajax wil Ziyech langer binden

00:08 uur: Ajax wil het contract van Hakim Ziyech (26) openbreken en opnieuw verlengen. Een eerste oriënterend gesprek heeft al plaatsgehad tussen de leiding van Ajax en Ziyechs zaakwaarnemer Mustapha Nakhli. De speler denkt nu na over het aanbod van zijn club.

Bekijk ook: Ajax wil contract Ziyech weer openbreken en verlengen

Joao Cancelo (l) Ⓒ Reuters

In- en uitgaande transfer bij Juventus

00:02 uur: Juventus heeft João Cancelo definitief verkocht aan Manchester City. De Engelse kampioen betaalt 65 miljoen euro voor de vleugelverdediger uit Portugal.

Ongeveer de helft geeft Juve meteen terug. Daarvoor krijgt de club de Braziliaanse back Danilo van Manchester City. De Braziliaanse verdediger tekent een contract voor vijf jaar in Turijn, waar hij onder meer teamgenoot wordt van Matthijs de Ligt.