Richard Carapaz wint spectaculaire rit in Catalonië, Higuita nieuwe leider

In de Catalaanse regen lag het peloton al vroeg in brokken en stukken. Door een door INEOS opgezette actie op de Coll de les Llebres - Mussara kwamen Australisch kampioen Lucas Plapp en olympisch kampioen Richard Carapaz voorop samen met de Colombiaans kampioen Sergio Higuita. Plapp reed zich leeg voor zijn ploeggenoot, waarna de Ecuadoraan en Higuita samen verder moesten. De respectievelijk nummers negen en drie breidden hun voorsprong op de groep met onder andere leider Joao Almeida (UAE Emirates) en Steven Kruijswijk gestaag uit tot zelfs meer dan 3,5 minuten.

Toch verloren de twee in de slotfase een deel van hun voorsprong nadat UAE Emirates af en toe wat hulp kreeg in de achtervolging. Gelukkig voor de leiders viel het peloton in de afdaling uiteen, zo ontstond er een klein groepje met Wout Poels achter het duo, maar uiteindelijk werden zij gegrepen door het peloton met Almeida.

Carapaz en Higuita bleven wel uit de greep van het peloton. Carapaz won uiteindelijk nipt de sprint van zijn metgezel, die wel de leiderstrui overneemt. Kaden Groves won op ruim driekwart minuut de pelotonsprint.

In het algemeen klassement heeft Higuita 16 seconden voorsprong op Carapaz. Poels zakt door de opmars van Carapaz van de vijfde naar de zesde plaats. De Ronde van Catalonië wordt zondag afgesloten in Barcelona met een rit die in de slotfase meermaals over de Montjuïc gaat.

Cerny wint in Italië

In Coppi e Bartali was de zege zaterdag in de slotrit voor Josef Cerny. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl sprong in de slotfase weg uit een groep vluchters. In de slotmeters werd hij bijgehaald door zijn Franse ploeggenoot Rémi Cavagna, die tweede werd. De derde plaats was voor de Israëliër Omer Goldstein en de Nederlander Julius van den Berg werd vierde.

De eindzege was voor Eddie Dunbar van INEOS Grenadiers. Voor Dunbar (25) was het zijn eerste zege als wielerprof. Hij was de afgelopen dagen twee keer als tweede geëindigd en droeg sinds de derde etappe de leiderstrui in de Italiaanse vijfdaagse.

Mathieu van der Poel bemoeide zich zaterdag niet met de gang van zaken. Hij won vrijdag de etappe.