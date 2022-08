Schreuder en Tadic: ’Mo Ihattaren welkom’

Beiden ontkenden iets te weten van een brief waarin zou staan dat de spelersgroep en staf niet meer met hem op het trainingsveld zouden willen staan. „Dat klopt niet”, aldus Tadic. „Als Ihattaren terugkeert is hij zoals alle selectiespelers van Ajax welkom op het trainingsveld. Alleen bepalen spelers dat moment niet.”

Leiding beslist

Volgens Schreuder is het aan de clubleiding om te bepalen wanneer Ihattaren weer mag aansluiten bij de eerste selectie. „Die beslissing is niet aan mij, maar als daarvoor toestemming is dan is hij natuurlijk welkom op het trainingsveld en is hij één van de selectie zoals alle anderen.”

Ihattaren is in afwachting van het besluit van Ajax dat hij weer kan deelnemen aan trainingen op De Toekomst. Vorige week bezocht hij nog de competitiewedstrijd Ajax-FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA.