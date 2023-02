’OM zet onderzoek verkrachting door PSG-ster Hakimi ’wegens reputatie’ door’

Toen de vermeende verkrachting afspeelde, waren de vrouw en de kinderen van Hakimi op vakantie in Dubai, terwijl hij achtergebleven was in Frankrijk. Zondag stapte een 24-jarige vrouw naar de politie en vertelde dat ze was verkracht door Hakimi, rechtsback van Paris Saint-Germain en een van de sterren van de Marokkaanse nationale ploeg op het voorbije WK.

Het vermeende slachtoffer wilde naar eigen zeggen geen klacht indienen, maar gewoon „een verklaring van verkrachting” afleggen. Maar gezien de ernst van de vermeende feiten, alsmede ’de reputatie van Hakimi’, besloot het openbaar ministerie zelf om de zaak te onderzoeken.

Bevrijding met voet

De jonge vrouw en Hakimi zouden elkaar leren kennen hebben via Instagram. Afgelopen zaterdag zou Hakimi haar naar zijn huis hebben laten komen in een door hem bestelde Uber en tijdens die ontmoeting zou het misgelopen zijn. De vrouw zegt dat de Marokkaanse international haar op de mond kuste, haar ontkleedde, borsten kuste en met de vinger penetreerde, terwijl ze aangaf dat niet te willen.

Ze zou zich bevrijd hebben door Hakimi met de voet van zich af te duwen, waarna ze een vriend via sms zou hebben gevraagd haar te komen ophalen. Hakimi speelde afgelopen weekeinde niet mee tegen Olympique Marseille wegens een blessure aan zijn dijbeen. Zijn vrouw Hiba Abouk en zijn kinderen waren dus op vakantie in Dubai, zo viel te zien op Instagram, terwijl hij alleen thuis was in Frankrijk.

Bron: Le Parisien/Het Nieuwsblad