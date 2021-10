Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-talenten doen stapje terug, om er twee vooruit te doen Aniek Nouwen en Joëlle Smits knokken bij buitenlandse topclub voor verbetering

Aniek Nouwen. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Sarina Wiegman hamerde de afgelopen jaren steevast op het verbreden van de Oranje-selectie. De ex-bondscoach, inmiddels actief bij de Engelse voetbalbond, wist dat er vers bloed nodig was, om de successen van de Gouden Generatie een vervolg te kunnen geven. Wat dat betreft is het uitstekend nieuws dat twee grote talenten als Aniek Nouwen en Joëlle Smits de overstap naar buitenlandse topclubs hebben gemaakt. Al duurt het misschien nog even voordat de huidige bondscoach Mark Parsons daar daadwerkelijk de vruchten van kan plukken.