Degradatie Heracles dichtbij na forse nederlaag bij Excelsior

Door trainer Frank Wormuth maandagochtend na de 34e speelronde te ontslaan en assistent René Kolmschot voor de groep te zetten, hoopte het bestuur van Heracles een schokeffect te creëren. Maar die schok zorgde eerder voor een verlamming dan voor een nieuwe impuls, zo bleek al snel in Kralingen. De Heraclieden werden in de openingsfase overlopen en hadden al meermaals op achterstand kunnen komen via enkel gigantische kansen voor onder anderen topschutter Thijs Dallinga, toen na twintig minuten de score werd geopend. Marouan Azarkan kreeg de bal voor zijn voeten nadat Heracles deze niet weg kreeg en de Feyenoord-huurling was de eerste die doelman Koen Bucker wel wist te verslaan. De doelpuntenmaker werd even later hard geraakt in een duel met Lucas Schoofs, die geel kreeg. Azarkan ging zelfs even out en moest per brancard het veld verlaten.

Doordat de Rotterdammers na de openingstreffer de teugels iets lieten vieren, kwam Heracles langzaam iets meer aan voetballen toe. Zes minuten voor rust resulteerde dat in de eerste kans via Nikolai Laursen, die uit de draai tegen de lat knalde. In de blessuretijd werd ook zijn inzet van amper een meter van de doellijn geblokt.

Na rust gebeurde er aanmerkelijk minder voor beide doelen met pas na een kwartier de eerste echte dreiging, toen Samuel Armenteros op doel schoot. Enkele minuten later kopte Dallinga net naast, nadat Bucker helemaal miszat bij een voorzet van Kevin Goudmijn. Diezelfde Goudmijn testte even later zelf Bucker met een lage schuiver en de doelman redde knap met een uiterste inspanning. Even later was het wel raak. Dallinga werd knap vrijgespeeld en schoof beheerst de 2-0 binnen voor Excelsior.

Zes minuten voor tijd werd het feest nog groter in het Van Donge & De Roo Stadion. Invaller Couhaib Driouech, al belangrijk met een goal in de verlenging in de vorige ronde tegen Roda JC, werd gevonden op de linkerflank en schoof eenvoudig binnen. Hierdoor lijkt de opdracht voor Heracles komende zaterdag in Almelo al haast onmogelijk.