Iga Swiatek met groot machtsvertoon door op Wimbledon

In de tweede set, die maar 29 minuten duurde, verloor Swiatek slechts zeven punten. Na een uur en 10 minuten maakte ze het af op haar tweede wedstrijdpunt, op de service van Sorribes Tormo.

Bron: discovery+

In de eerste ronde stond Swiatek vier games af, toen tegen de Chinese Zhu Lin. „Het gaat steeds beter en ik voel me comfortabel op het gras”, zei Swiatek, die op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde is gekomen. „Elk jaar krijg ik meer ervaring, al is er niet zoveel tijd om op gras te trainen.”

Sakkari onderuit

De 22-jarige Swiatek bereikte al de derde ronde, terwijl er nog een hoop partijen uit de eerste ronde voltooid moeten worden. Dinsdag werd er door de regen amper getennist en ook woensdag is het schema in de war geschopt door regenval.

Eerder op de dag verloor de als achtste geplaatste Maria Sakkari uit Griekenland. Ze moest na een voortvarende start haar meerdere erkennen in de Oekraïense Marta Kostjoek. Het werd 0-6 7-5 6-2.