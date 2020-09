Coach Kiki Bertens: ‘Het was allemaal niet ideaal’

Kiki Bertens en Elise Tamaela Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Het zat Kiki Bertens niet mee in de voorbereiding op Roland Garros, het uitgestelde grandslamtoernooi dat zondag in Parijs begint. Ze verloor tijdens het toernooi van Rome haar eerste wedstrijd en moest woensdag bij haar openingspartij in Straatsburg halverwege de beslissende set de strijd staken wegens problemen met haar achillespees. Toch is coach Elise Tamaëla bepaald niet pessimistisch.