’Slutsky in beeld bij AEK Athene’

De Rus, die afgelopen vrijdag opstapte als trainer van Vitesse na vijf nederlagen op rij, is volgens media in Rusland en Griekenland alweer in beeld bij een nieuwe werkgever. Slutsky zou de belangrijkste kandidaat zijn om trainer te worden van AEK Athene en ook al in gesprek zijn met de club uit de Griekse hoofdstad.

Slutsky reisde gisteren terug naar Moskou, maar meldt zich volgende week in principe weer in Arnhem, als een reisgezelschap van zijn voetbalacademie uit Volgograd op bezoek komt in Nederland. Slutsky heeft aangekondigd ondanks zijn ontslag bij dat bezoek aanwezig te zijn.