Michael van Gerwen kijkt uit naar ’volgende slachtoffer’

Michael van Gerwen is door het dolle heen na zijn ontsnapping tegen Joe Cullen. Ⓒ PDC

De opluchting bij Michael van Gerwen was groot. Het scheelde niet veel of de titelfavoriet had zijn koffers op het WK darts kunnen pakken. De thriller met Joe Cullen bewees maar weer eens dat het binnen zijn sport soms balanceren is op een dun koord. Had zijn opponent één van de twee wedstrijdpijlen benut, dan had iedereen gesproken van zijn slechtste sportjaar ooit. Inclusief de hoofdrolspeler zelf, zo kritisch is hij dan ook wel weer. Nu, na zijn narrow escape, kan hij zijn hele seizoen nog altijd goedmaken met een vierde wereldtitel. Zo raar kan het lopen.