Argentinië klopt Uruguay dankzij fraaie treffer Ángel di María

Bij Argentinië liet bondscoach Lionel Scaloni sterspeler Lionel Messi op de bank beginnen. De aanvaller kwam de voorbije wedstrijden vanwege een blessure niet in actie voor Paris Saint-Germain. Bij de Fransen was er de nodige frustratie over het feit dat Scaloni hem gewoon wilde opstellen. PSG-directeur Leonardo liet zich daar openlijk over uit.Hij was onder meer van mening dat Messi de laatste tijd iets te veel verplichtingen had bij het nationale team en wellicht daardoor een beetje overbelast en geblesseerd was.

Uiteindelijk vond Scaloni een soort middenweg door de aanvaller een kwartier voor tijd te laten invallen. De eindstand stond toen al even op het bord. Di María had al na zeven minuten de bal op schitterende wijze in de verre bovenhoek geplaatst, buiten het bereik van doelman Fernando Muslera.

Argentinië heeft na twaalf wedstrijden 28 punten in de CONMEBOL-kwalificatiereeks. Daardoor is er een veilig ogend gat van twaalf punten met de vijfde plaats, die niet rechtstreeks recht geeft op plaatsing voor het WK. Brazilië verzekerde zich een dag eerder al als eerste Zuid-Amerikaanse land van een WK-ticket.