Ajax sluit seizoen perfect af met winst op Vitesse

Voor beide ploegen stond er zondagmiddag nog bijzonder weinig op het spel. De Amsterdammers verzekerden zich twee weken geleden al van de landstitel, terwijl Vitesse donderdagavond definitief beslag legde op de vierde plaats. Met die vierde plaats heeft de ploeg van Thomas Letsch een plek in de voorronde van de Conference League bemachtigd.

Bij Ajax verscheen Davy Klaassen niet aan de aftrap. De middenvelder viel donderdag tegen VVV geblesseerd uit en moest de laatste wedstrijd van het seizoen aan zich voorbij laten gaan. Mohammed Kudus en Jurgen Ekkelenkamp waren er wel vanaf het begin bij.

Historische treffer

Na ruim tien minuten spelen kwamen de bezoekers op voorsprong. Na knap voorbereidend werk van Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch tekende Sébastien Haller voor de historische honderdste goal dit seizoen voor de Amsterdammers in de Eredivisie. Op slag van rust verdubbelde Antony de voorsprong. Weer was er in de voorbereiding een belangrijke rol weggelegd voor Ekkelenkamp.

Vitesse antwoordde direct en slechts een minuut later stond de aansluitingstreffer op het scorebord. Loïs Openda ging de diepte in en was zowel Perr Schuurs als Maarten Stekelenburg te slim af.

Een kwartier voor tijd zorgde Lisandro Martínez met een intikkertje van dichtbij voor de eindstand: 1-3.