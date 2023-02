Premium Het beste van De Telegraaf

Tjerk Bogtstra over de droomweek van Jan Siemerink: ’Het moment om daar voor eeuwig te staan’

Door Tijmen Lensink

Tjerk Bogtstra kijkt vol trots terug op de editie van 1998. Zijn pupil Jan Siemerink, tegenwoordig teammanager bij Ajax, ging er destijds met de eindzege vandoor. Ⓒ FOTO Rias Immink

ROTTERDAM - Als Tjerk Bogtstra elk jaar in februari Ahoy binnenloopt, dan komt de zoete herinnering aan die schitterende week in 1998 steevast weer bovendrijven. Zijn toenmalige pupil Jan Siemerink elimineerde destijds de ene na de andere wereldtopper en schreef als laatste Nederlander het toernooi in Rotterdam op zijn naam. Dit weekeinde zou Siemerink een Nederlandse opvolger kunnen krijgen tijdens het ABN AMRO Open.