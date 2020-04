’Champions League pas in juli en augustus uitgespeeld’

De Champions League en de Europa League worden pas in juli en augustus uitgespeeld, Dat beweert de Duitse televisiezender ZDF, op basis van bronnen die het gesprek tussen de UEFA met 55 aaneengesloten bonden van woensdagmiddag volgen.

De UEFA zou alle landenwedstrijden die voor juni op de agenda stonden naar de herfst willen verplaatsen. De Europese voetbalbond zou zo nog meer plaats willen maken voor alle competities die wegens het coronavirus stilliggen.

Het is nog onduidelijk wat dit voor spelers betekent, die op 1 juli van club wisselen. Wereldvoetbalbond FIFA liet eerder al doorschemeren dat het op zoek is naar mogelijkheden om de transfermarkt een of twee maanden op te schuiven. Deskundigen van het arbeidsrecht twijfelen of dat juridisch mogelijk is.

De UEFA stelde eerder al het EK met een jaar uit om de kans te vergroten dat zoveel als mogelijk nationale competities afgewerkt kunnen worden. ZDF wist dat toen ook op basis van anonieme bronnen vroegtijdig te melden. De Champions League en Europa League zijn aanbeland in de achtste finales.

Ook de KNVB vergadert woensdag mee met alle Europese federaties. De Nederlandse voetbalbond hoopt op maatregelen die het misschien nog mogelijk maken om de eredivisie en eerste divisie uit te spelen.