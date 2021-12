Premium Het beste van De Telegraaf

Interview - Groninger nog lang niet klaar: ’Ik kan nog vijf jaar door’ Ambitieuze Bauke Mollema (35) wil in 2022 toetreden tot illuster rijtje Nederlanders

Door Hans Ruggenberg

Bauke Mollema schrijft in 2017 de vijftiende etappe van de Tour de France tussen Laissac en le Puy op zijn naam. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bauke Mollema is zo’n sportman die het maximale uit zijn carrière haalt. Sinds de 35-jarige Groninger in 2008 toetrad tot het profpeloton, heeft hij de harten gestolen van vele wielerfans. Het gegeven dat hij schokschouderend strijdt voor elke kilometer maakt Mollema zo geliefd. En, zo laat hij weten, er is nog geen einddatum: „Ik heb het idee dat ik nog vijf jaar door kan.”