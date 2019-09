Dopinggebruik Sunweb-ploeggenoot ’bittere pil’ Dumoulin

„Helaas hoorde ik vandaag dat Georg Preidler wordt beschuldigd van dopinggebruik - ook in 2017 - inclusief dus het jaar dat ik de Giro won. Ik ben in shock. Ik ben ongekend trots op die eindzege en zal dat ook altijd blijven. Maar nu ik weet dat er mogelijk een renner in mijn team zat die niet clean rondreed, is dat een heel bittere pil om te slikken”, laat Dumoulin weten.

„Ik weet niet of het waar is, natuurlijk hoop ik van niet. Maar om eerlijk te zijn, zou ik niet verrast zijn”, schrijft hij onder meer. „Hij was niet meer de vrolijke Georg die ik kende. Hij kwam over als bitter, onzeker en in zichzelf gekeerd. Ik denk dat het voor hem heel lastig was om zo hard te werken en erachter te komen dat hij niet de renner was die hij wilde zijn.”

’Kwaad?Ja!’

Dumoulin vervolgt zijn verhaal: „Het zijn denk ik twijfels die elke sporter heeft, ook ik. Maar je moet daar mee leren dealen. Maar hij keerde zich tot het gebruik van doping, terwijl anderen dat niet deden. Of ik kwaad ben? Ja! Hij heeft een geweldig verkeerde beslissing in zijn leven gemaakt. En dat heeft effect op verschillende mensen om hem heen en dat kan hij niet meer terugdraaien. Hij heeft een fout gemaakt en moet daar nu de prijs voor betalen. Maar ik wil niet als een bittere man naar anderen overkomen en zeker richting iemand die tot voor kort dicht bij me stond.”

De kopman van Jumbo-Visma van volgend jaar hoopt dat het nog goed gaat komen met Preidler. „Ik hoop echt dat hij weer de vriendelijke, aardige persoon kan worden die hij kan zijn. Ik weet dat het erin zit bij hem, van de de eerste jaren dat we ploegmakkers waren. Ik hoop dat dat hij zelf ook nog weet.”

Operation Aderlass

In maart 2019 verklaarde Preidler inderdaad doping te hebben gebruikt, maar wel pas ná zijn tijd bij Sunweb. Een celstraf van zes maanden tot zelfs vijf jaar hangt de Oostenrijker nu boven het hoofd. Hij wordt beschuldigd van fraude rond Operation Aderlass, hét grote dopingschandaal rond dokter Schmidt.

Preidler wordt verweten dat hij fraude heeft gepleegd door de anti-dopingregels van de UCI niet na te leven. Hij heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan.

Georg Preidler in zijn tijd bij Sunweb. Ⓒ Hollandse Hoogte

Verraad

Dumoulin voelde zich verraden toen hij in maart hoorde van de dopingbekentenis van zijn oud-ploeggenoot. „Mijn eerste reactie? Ik vond het verschrikkelijk. Ik voelde me verraden”, aldus Dumoulin destijds. Vanaf 2018 reed Preidler in dienst van Groupama-FDJ waar hij na zijn dopingbekentenis weer weg is.

Dumoulin: „Hij was geen vriend van mij, maar wel gewoon een ploeggenoot waarmee ik het echt goed kon vinden. Jarenlang. Hij zegt dat hij het bij ons niet heeft gedaan. Dat hij het alleen vorig jaar heeft gedaan. Het toont maar weer aan dat het nog niet verdwenen is.”

Engeltjes

Ook bij Iwan Spekenbrink, manager bij Team Sunweb, kwam de dopingbiecht eerder al hard aan. „Dit is zeer teleurstellend, ik word hier verdrietig van”, zegt Spekenbrink. „Dit is een op het oog jonge normale kerel die we destijds bij de ploeg hebben gehad en van wie je dit soort dingen niet verwacht. Als je dit dan hoort, denk je alleen maar: dit is superslecht voor de wielersport.”

„We moeten ook niet naïef zijn hè. Iemand die 15.000 euro betaalt aan een dopingarts, doet dat niet voor niets”, countert Spekenbrink, die bij zijn team het beleid hanteert dat renners waar een ’luchtje’ aan zit nooit in aanmerking komen voor een contract. „Bij ons werd hij regelmatig gecontroleerd. Maar wij moeten niet denken dat alleen de engeltjes bij ons willen rijden, en wij kunnen niet roepen dat we nooit een coureur zullen hebben die positief is. Ook daarin zijn we niet naïef.”

„Wat we wel kunnen en blijven doen is de controles verscherpen. Daarom werken wij als ploeg intensief met het Nada (antidopingagentschap, red.). Al is het cru dat dit via de politie naar buiten is gekomen. Je kunt mensen niet veranderen, maar gedrag wel. Dit is dan ook een oproep om met z’n allen te blijven streven naar een schonere sport.”

Bekijk ook: Preidler weg bij FDJ na bekennen bloeddoping

Bekijk ook: Woede en wantrouwen bij Ten Dam