’Preidler gebruikte óók doping bij Sunweb’

In maart 2019 verklaarde Preidler inderdaad doping te hebben gebruikt, maar wel pas ná zijn tijd bij Sunweb. Een celstraf van zes maanden tot zelfs vijf jaar hangt de Oostenrijker nu boven het hoofd. Hij wordt beschuldigd van fraude rond Operation Aderlass, hét grote dopingschandaal rond dokter Schmidt.

Preidler wordt verweten dat hij fraude heeft gepleegd door de anti-dopingregels van de UCI niet na te leven. Hij heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan.

Dumoulin

Tom Dumoulin voelde zich verraden toen hij in maart hoorde van de dopingbekentenis van zijn oud-ploeggenoot. „Mijn eerste reactie? Ik vond het verschrikkelijk. Ik voelde me verraden”, aldus Dumoulin. Vanaf 2018 reed Preidler in dienst van Groupama-FDJ waar hij na zijn dopingbekentenis weer weg is.

Dumoulin: „Hij was geen vriend van mij, maar wel gewoon een ploeggenoot waarmee ik het echt goed kon vinden. Jarenlang. Hij zegt dat hij het bij ons niet heeft gedaan. Dat hij het alleen vorig jaar heeft gedaan. Het toont maar weer aan dat het nog niet verdwenen is.”

Engeltjes

Ook bij Iwan Spekenbrink, manager bij Team Sunweb, kwam de dopingbiecht eerder al hard aan. „Dit is zeer teleurstellend, ik word hier verdrietig van”, zegt Spekenbrink. „Dit is een op het oog jonge normale kerel die we destijds bij de ploeg hebben gehad en van wie je dit soort dingen niet verwacht. Als je dit dan hoort, denk je alleen maar: dit is superslecht voor de wielersport.”

„We moeten ook niet naïef zijn hè. Iemand die 15.000 euro betaalt aan een dopingarts, doet dat niet voor niets”, countert Spekenbrink, die bij zijn team het beleid hanteert dat renners waar een ’luchtje’ aan zit nooit in aanmerking komen voor een contract. „Bij ons werd hij regelmatig gecontroleerd. Maar wij moeten niet denken dat alleen de engeltjes bij ons willen rijden, en wij kunnen niet roepen dat we nooit een coureur zullen hebben die positief is. Ook daarin zijn we niet naïef.”

„Wat we wel kunnen en blijven doen is de controles verscherpen. Daarom werken wij als ploeg intensief met het Nada (antidopingagentschap, red.). Al is het cru dat dit via de politie naar buiten is gekomen. Je kunt mensen niet veranderen, maar gedrag wel. Dit is dan ook een oproep om met z’n allen te blijven streven naar een schonere sport.”

