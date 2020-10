Memphis Depay speelt belangrijke rol bij zege Olympique Lyon

Bij de 0-1 van Tino Kadewere in de 12e minuut gaf Depay een lange pass in de diepte. De tweede en derde treffer kwamen, ook nog in de eerste helft, op naam van Karl Toko Ekambi. Bij de 0-2 gaf Depay vanaf rechts een harde voorzet. De Oranje-international leek bij de 0-3 eerst zelf te scoren, maar kwam net niet goed uit. Depay tikte de bal nog net op tijd opzij, waardoor alsnog een doelpunt viel.

Strasbourg scoorde kort voor rust via Habib Diallo tegen. In de 55e minuut kwam de spanning door een doelpunt van Jean-Eudes Aholou helemaal terug. Lyon gaf de voorsprong in het vervolg echter niet meer uit handen.

Lyon steeg door de winst naar de subtop en heeft na zeven wedstrijden tien punten. Koploper Paris Saint-Germain heeft vijf punten meer.