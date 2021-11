Richard Verschoor per direct vertrokken uit Formule 2

Het is de twintigjarige coureur niet gelukt om het financiële plaatje rond te krijgen. Namens het Nederlandse MP Motorsport zullen Jack Doohan en Clément Novalak nu fungeren als coureurs in de laatste races. Verschoor won eerder dit seizoen een sprintrace op Silverstone. „Geld is altijd mijn grootste rivaal geweest en deze keer heeft het me verslagen”, zegt Verschoor op social media. „Helaas is dit voor mij het einde van het seizoen.”

De jonge coureur staat momenteel tiende in de Formule 2-stand. Er blijft wel een andere Nederlander actief in de opstapklasse naar de Formule 1. Bent Viscaal komt uit voor het Italiaanse Trident.