Directeur Sven Mislintat: ’Spertsyan naar Ajax oververhitte discussie’

In het trainingskamp van de Amsterdammers in Herzogenaurach neemt de directeur uitgebreid de tijd om op de kwestie in te gaan. „Er zijn zo veel verschillende zienswijzen. Zelfs de directie of de raad van commissarissen kan nu geen beslissing nemen waar iedereen het onmiddellijk mee eens is. Dat is onmogelijk. Maar uiteindelijk zijn er duidelijke regels. Clubs is toegestaan zaken met Rusland te doen of niet. Ik heb niet de autoriteit om te zeggen wat moreel of immoreel is. Het is een moeilijke situatie, maar het goede is dat we er nu geen beslissing over hoeven te nemen.” Mislintat maakt één ding duidelijk. „Ajax doet nóóit zaken als dat niet is toegestaan.”

Maar veel mensen zeggen dat het niet is toegestaan.

Mislintat: „Daar wordt nu grondig onderzoek naar gedaan. Daarna hebben we het antwoord.”

Er zijn in Europa tientallen aanvallende middenvelders. Waarom wil Ajax er uitgerekend één uit Rusland?

„Ik heb nog steeds niet bevestigd dat wij Spertsyan willen.”

Maar je kunt de discussie voorkomen door een andere optie te kiezen.

Na een secondenlange stilte: „Ja, dat kan.”

Sven Mislintat. Ⓒ ANP/HH

Waarom doe je dat niet?

„We hebben altijd meerdere targets. Ik moet de beste spelers vinden en als ik dit de beste speler vind, dan ben ik verplicht te checken of het mogelijk is. Als het illegaal is, dan houdt het op. Is het legaal, dan moet ik samen met de overige directeuren en de rvc kijken of het moreel wenselijk is. Dat wij erover moeten beslissen vind ik eigenlijk niet fair, omdat er overheden zijn die duidelijke sanctielijsten hebben. Het is vele mensen hun werk om te kijken of ze ons deze deal toestaan of niet. Dát zou de belangrijkste vraag moeten zijn. Uit één perspectief een beslissing nemen, is zó moeilijk en tricky. Niet elke Rus ondersteunt de oorlog. En Spertsyan is in Rusland geboren, maar speelt voor Armenië”, aldus Mislintat.

„Er is nu een discussie gaande in het hele land en dat is een vrij interessante. Binnen de club debatteren we ook. Natuurlijk. Hoelang dat duurt? Dat weet ik niet. Het is niet eens zeker dat we voor Spertsyan gaan.”