Klopp is op zijn hoede: ’Talentvol Ajax werd er toch uitgegooid door Benfica’

„Benfica was in de groep niet de favoriet en tegen Ajax ook niet. Ajax beschikt over ongelooflijk veel talent en toch werden ze eruit gegooid door Benfica”, aldus Klopp. „Zij weten hoe ze een resultaat moeten halen en daar moeten we beducht voor zijn. Benfica is een voetballende ploeg, die bestaat uit een mix van technische spelers, spelers met veel snelheid zoals Rafa Silva en ervaren spelers als Jan Vertonghen en Nicolás Otamendi. En met Darwin Núñez hebben ze een goede spits. Na Suárez en Cavani weer zo’n goede spits uit Uruguay, hoe krijgen ze dat in dat land voor elkaar?”

Liverpool won dit seizoen al de League Cup en staat in de Premier League op de tweede plaats, een punt achter Manchester City. Die ploegen treffen elkaar zondag in Manchester. Een week later nemen City en Liverpool het weer tegen elkaar op, dan in de halve finales van het toernooi om de FA Cup. „We zitten in een situatie waar we voor aanvang van het seizoen van droomden. We doen nog mee om alle prijzen. Nu moeten we proberen daar zo veel mogelijk uit te halen”, aldus Klopp.

Guardiola: ’Nu wil je vechten voor de titels’

Trainer Pep Guardiola van Manchester City kijkt uit naar de komende weken. Zijn ploeg strijdt in de laatste periode van het jaar om drie prijzen: de Engelse titel, de FA Cup en de Champions League. „April en mei, dat zijn de maanden waar het om draait. Dan wil je vechten voor titels”, zei de Spanjaard een dag voor het eerste duel met Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League.

Op het programma van City voor de komende anderhalve week staan twee wedstrijden tegen Atlético en twee tegen Liverpool; eerst in de Premier League (zondag in Manchester, met als inzet de koppositie) en daarna in de halve finales van de FA Cup (16 april op Wembley). „Als je deze wedstrijden niet speelt, dan betekent dit dat je eruit ligt. Het is daarom een genot om zulke topduels te mogen spelen”, aldus Guardiola, die naar eigen zeggen voor iedere wedstrijd weer een nieuwe tactiek bedenkt.

„Want elke tegenstander is weer anders. Liverpool is geen Atlético, omdat iedere speler anders is. Daar moet je over nadenken, keer op keer. Daarom bedenk ik steeds weer van die stomme tactieken, alles met als doel om de tegenstander te verslaan. Ik laat me vandaag inspireren voor de tactiek van morgen. Misschien gaan we wel met twaalf man spelen”, zei Guardiola lachend, doelend op het foutje van Bayern München in de competitiewedstrijd bij SC Freiburg.

Volgens Guardiola kleeft aan Atlético Madrid ten onrechte het beeld van een verdedigend ingestelde ploeg. „Ze spelen aanvallender dan mensen willen zien. Trainer Diego Simeone laat zijn ploeg in de opbouw geen risico’s nemen, maar op de helft van de tegenstander is Atlético heel goed. Dat zie je ook wel aan de klasse van de spelers die ze daar hebben lopen. Het is een misvatting als je zegt dat Atlético verdedigend speelt.”