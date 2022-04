Hockeysters Amsterdam bereiken EHL-finale na zwaarbevochten zege op Juniors

Het waren de Catalanen die in het tweede kwart via Maialen Garcia brutaal de leiding namen. Dat leidde in het Wagener Stadion tot een groot offensief van de thuisploeg, met hier en daar een gevaarlijke counter van Juniors.

Het hielp niet dat Amsterdam tot tweemaal toe verzuimde een strafbal te benutten. Eerst miste Floor de Haan van 6.40 meter, daarna prikte Freeke Moes op de paal. Felice Albers viel tussentijds uit nadat zij hard in haar gezicht was geraakt, maar nadat de linkerwang van de international was geplakt, stapte ze weer ‘vrolijk’ het veld in.

Van der Elst

Vroeg in het derde kwart kwam Amsterdam, dat in het kwartfinaleduel met Club de Campo shoot-outs nodig had om te overleven, op gelijke hoogte. Fay van der Elst was het eindstation van een prachtige aanval over de rechter achterlijn: 1-1.

Een groene kaart van Maialen Garcia leidde tot de winnende treffer van Amsterdam. Met een man meer kreeg de ploeg een strafcorner, die in de rebound uiteindelijk leidde tot de goal van Moes, die de bal kiezelhard langs keepster Martinez in de lange hoek ‘flatste’ en daarmee haar gemiste strafslag meer dan goedmaakte: 2-1.

Den Bosch

Den Bosch is morgen om 13.45 uur de tegenstander van Amsterdam. De Brabantse recordkampioen versloeg het Belgische Gantoise op zaterdag met 2-0. De formatie van Marieke Dijkstra is de titelverdediger.