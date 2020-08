Max Verstappen tweede bij GP Spanje, Lewis Hamilton oppermachtig naar zege

Verstappen startte de race als derde op de grid en kwam - toen de lichten op groen stonden - meteen goed weg van zijn startplek, net als polesitter Hamilton. Bottas, die als tweede de race begon, kende een dramatisch begin en zag na de eerste bocht zowel de Nederlander als Lance Stroll (Racing Point) hem voorbijgaan. Een ongehoord slechte start van de Fin. Achter Bottas bevond zich Sergio Perez (Racing Point), waardoor hij opgesloten zat tussen de ’Roze Mercedessen’. Alexander Albon maakte de top-6 compleet in de beginfase.

Vlak na de start: Hamilton, voor Verstappen en Stroll. Ⓒ ANP/HH

Boardradio van Verstappen

In ronde 5 besloot Bottas dat het genoeg was. Hij reed Stroll voorbij en kon eindelijk op jacht naar Verstappen, de nummer twee in de race op dat moment. Het gat van de Nederlandse coureur van Red Bull richting wereldkampioen Hamilton werd langzaam kleiner. Verstappen wist wel waarom, zo liet hij weten over de boardradio. „Ja maar, hij rijdt ook heel langzaam!” Weer een geintje van de 22-jarige Limburger richting de leiding van de renstal. Het verschil was op dat moment circa 1,3 seconde. De Brit besloot toen zijn bolide te pushen. In ronde 15 was het verschil ineens boven de 3 seconde.

Verstappen gaf ook wat ronden later aan dat zijn achterbanden aan het slijten waren. Over de boardradio leek hij de leiding duidelijk te willen maken: ik wil de pitstraat in, want hier heb ik niets aan. Dat gebeurde dan ook in ronde 22, alwaar hij zijn zachte banden liet wisselen voor mediums. Hiermee verloor hij zijn plek aan Bottas en viel hij terug naar P3, nog wel voor Stroll.

Max Verstappen in zijn Aston Martin Red Bull Racing in actie bij de GP van Barcelona Ⓒ ANP/HH

Snelle reacties van Mercedes

Hamilton en Bottas besloten allebei snel daarna - in ronde 24 - naar binnen te gaan. Ondanks een matige pitstop, bleef eerstgenoemde de wedstrijd leiden. Bottas kwam weer achter Verstappen terecht, dus de orde was weer hersteld. Toch was Verstappen tactisch gezien niet tevreden, zo leek het over de boardradio.

Charles Leclerc spinde in de 38e speelronde. De Monegask leek daarmee de eerste uitvaller van de race, maar kreeg zijn Ferrari toch weer aan de praat. Niet voor lang, want in de pit moest hij alsnog opgeven en daarmee toch de eerste uitvaller.

Strategie Verstappen

Verstappen had een tweestop-strategie en dus kwam hij in ronde 42 voor de tweede keer binnen. Hierdoor viel hij weer terug naar P3, achter de twee Mercedessen. Maar ook zij moesten nog naar binnen. Bottas deed dat al snel en dus kon ’Max’ zichzelf weer op P2 terugvinden. Hamilton bleef ook na zijn tweede pitstop op P1. Qua inhalen viel er in Barcelona in de top-3 dus weinig te genieten. Wel reed Verstappen zichzelf toch wederom naar een knappe tweede plek, achter de in Spanje ongenaakbare Hamilton.

Perez werd vierde en daarmee ’best of the rest’, voor zijn ploeggenoot Stroll. Albon eindigde toch weer teleurstellend 8e.

